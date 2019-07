Arriva la barca/biblioteca: "Un invito alla lettura in spiaggia"

LENDINUSO (Torchiarolo) – La Pro loco Turchellis di Torchiarolo è pronta a varare la prima barca/biblioteca. I libri approderanno domenica 4 agosto presso la marina di Lendinuso e vi faranno ritorno ogni domenica di agosto.

“Ci sono mille ragioni – si legge in un post della Pro loco - per leggere un libro in spiaggia. Quando sei in vacanza e sei rilassato la tua mente è aperta a storie incredibili, grandi idee, perché non pensi alla scuola o al lavoro. Può essere un punto di partenza per iniziare nuove amicizie. Cosa c’è di meglio di andare al mare per trovare nuovi amici lettori?”.

Per queste ragioni e per tante altre come quelle di godere del profumo del mare e della scoperta di un bel racconto Pro Loco Torchiarolo-Turchellis ha allestito la prima barca/biblioteca con libri donati alla biblioteca sociale dell'associazione. “Non si è mai soli nel realizzare idee folli come questa e ringraziamo il circolo nautico di Lendinuso, Francesco Palombo per averci donato la barca - si legge ancora nel post della Pro Loco - e l' Elettrica Fagip di Serinelli Francesco”.

La barca con i suoi libri sarà disponibile tutte le domeniche del mese di agosto.