LyondellBasell dona 10.000 dollari al Banco Alimentare della Puglia

BRINDISI - LyondellBasell, una delle più grandi aziende nel mondo nel campo della raffineria, prodotti chimici e materie plastiche ha donato 10mila dollari al Banco Alimentare della Puglia per dare un aiuto in questa fase di emergenza sociale. Questo contributo rientra in una donazione effettuata a livello mondiale in 17 banchi alimentari di altrettanti Paesi nel mondo dove la società è presente con i principali siti produttivi al fine di affrontare la crisi sociale causata dalla pandemia.

“A seguito dell’emergenza legata al virus in tutto il mondo i Banchi Alimentari stanno registrando un incremento della richiesta di cibo e un declino delle donazioni nel campo alimentare” ha dichiarato Gianpiero Manca, Direttore dello Stabilimento di Brindisi di LyondellBasell. “Le nostre comunità, adesso più che mai, si affidano a contributi caritatevoli per fornire supporto alimentare su base quotidiana. E’ fondamentale che anche noi facciamo la nostra parte per aiutare queste organizzazioni che continuano a fornire cibo a chi ne ha bisogno.”

Il Banco Alimentare è in prima linea in tutto il mondo per affrontare la crisi internazionale, fornendo cibo e assistenza a milioni di persone che soffrono la fame. "L'impatto della pandemia è avvertito in tutte le comunità del mondo ", ha dichiarato Luigi Riso Presidente del Banco Alimentare della Puglia. "Il risultato di questa crisi in corso è tangibile in Italia e in particolare nel nostro territorio pugliese. Nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 ci aspettiamo un notevole incremento delle richieste di aiuto alimentare da parte delle famiglie i cui componenti hanno perso il posto di lavoro: stimiamo un 30% in più. Nel territorio di Brindisi nel 2019 abbiamo distribuito 44.000 kg di prodotti alimentari a circa 800 indigenti attraverso le strutture caritative convenzionate. Come centro regionale siamo impegnati a venire incontro alle richieste delle strutture caritative presenti sul territorio brindisino moltiplicando le iniziative di recupero del cibo per i bisognosi”.

Oltre alla donazione legata all’emergenza sociale, LyondellBasell continua a fornire ai propri clienti una serie di materiali, incluse le resine di polipropilene, che vengono utilizzate per produrre le fibre che forniscono filtrazione nelle maschere facciali; i prodotti masterbatch per i film traspiranti per tute protettive; e polipropilene, ossido di etilene e ossido di propilene sono utilizzati per realizzare siringhe mediche, kit per test medici, saponi, disinfettanti e molti altri prodotti.

Per informazioni su LyondellBasell e la continua risposta al nuovo coronavirus, visita www.lyondellbasell.com oppure seguici su LinkedIn, Facebook or Twitter.