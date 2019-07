Battiti Live 2019: come cambia la circolazione stradale

BRINDISI – Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle 6 di venerdì 5 luglio alle 22 di lunedì 8 luglio nel piazzale Lenio Flacco a partire dall'incrocio tra piazza Alberione, via Camassa e via Scarano per la manifestazione musicale “Radionorba Battiti Live 2019” in scena a Brindisi domenica 7 luglio nel piazzale Lenio Flacco.

Con ordinanza n°55 del 25 giugno scorso, il dirigente del settore Traffico del Comune di Brindisi, per garantire un sicuro svolgimento della manifestazione, ha disposto un nuovo e temporaneo piano della viabilità nella zona interessata dall’evento.

Viabilità

I veicoli in transito sulla via Montenegro in direzione Piazzale Lenio Flacco, giunti all'intersezione con via Camassa, avranno l'obbligo di svoltare a sinistra su via Camassa. I veicoli in transito sul Lungomare viale Regina Margherita in direzione piazzale Lenio Flacco, giunti all'intersezione con la via Camassa avranno l’obbligo di direzione sulla stessa via Camassa.

Divieti

Dalle ore 6 di venerdì 5 luglio 2019 fino alle ore 2 di lunedì 8 luglio 2019, su via Scarano divieto di transito a tutti i veicoli, ad esclusione dei titolari di garage con passo carrabile regolarmente autorizzati della Ztl area sciabiche –Thaon de Revel, dei mezzi di soccorso, della Forza Publica e dei vigili del fuoco.

Dalle ore 9 di domenica 7 luglio 2019 fino alle ore 6 di Lunedì 8 luglio 2019 sulle vie: del Mare, su tutta la piazza Vittorio Emanuele I° e su via Regina Margherita, tratto stradale compreso tra l'Autorità Portuale ed il varco Ztl Lungomare viale Regina Margherita, Montenegro a partire dall'incrocio con via De Leo fino a viale Regina Margherita, Lenio Flacco, a partire dall'incrocio con via Scarano, Camassa, via Santa Chiara e via San Teodoro D’Amasea, divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, su entrambi i lati, con rimozione.

Viabilità

I veicoli in transito sul via prov.le per Lecce in direzione via del Mare, giunti all'intersezione con via Spalato, avranno l'obligo di svoltare a destra in direzione via Spalato, potranno percorrere la bretella che immette su via del Mare con l’obbligo di svoltare in direzione Porta Lecce via Bastioni. I veicoli in transito su via Lata in direzione via Fratti e via del Mare, giunti all'intersezione con via Del Mare, avranno l'obbligo di svoltare a destra e proseguire in direzione via prov.le per Lecce/Porta Lecce; I veicoli in transito su via Duomo in direzione via Montenegro, giunti all'intersezione con via Montenegro,a vranno l'obbligo di proseguire in direzione via De Leo;

I veicoli in transito su via De Vavotici e Vico De Vavotici in direzione via Camassa ed Ercole Brindisino, avranno l'obbligo di proseguire di rito sulla direttrice di marcia in direzione Largo Guglielmo da Brindisi.

Per i veicoli autorizzati con a bordo persone con disabilità è consentita la sosta su via del Mare nel tratto stradale compreso tra la rotatoria con via Fratti in direzione Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

