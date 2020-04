"Bella Ciao" da balconi e finestre per il 25 aprile: cittadini invitati

OSTUNI - «Ogni giorno, la storia di un popolo pone problemi nuovi ed ogni giorno ha una liberazione da compiere. Quello che conta è che il cammino segua una linea di chiarezza e di forza morale, una linea di spirito sinceramente democratico, quello che non c’è ancora e si fa strada adagio. Spetta ai giovani intendere e seguire sempre e soltanto le soluzioni democratiche. Portando un passo avanti sulla strada della libertà e della giustizia, esse sono quelle che il popolo può intendere, che sorgono dal basso. Questa è forse ancora la strada della Liberazione. La sua storia è così importante perché educa a queste scelte». Così scriveva Ferruccio Parri, a vent’anni dal 25 aprile 1945; così appare necessario riscrivere oggi, a settantacinque anni da quella data che ha segnato la sconfitta del nazifascismo in Italia e la conclusione del periodo più buio della storia del nostro Paese.

Percorrere la strada della Liberazione significa dare all'Italia ciò di cui, oggi più che mai, ha bisogno: speranza, unità, radici che sappiano offrire la forza e la tenacia per poter scorgere un orizzonte nuovo. Quest’anno quella strada non potrà essere percorsa fisicamente, i cortei delle partigiane e dei partigiani non potranno sfilare per le nostre città con le bandiere della loro preziosa memoria. Ma l’Anpi non si ferma e, con iniziative nazionali e locali, chiama il Paese intero a celebrare il 25 aprile come una risorsa di rinascita.

A livello nazionale l’Anpi ha organizzato un flashmob invitando tutti, alle ore 15, ad esporre dalle finestre e dai balconi il tricolore e ad intonare Bella Ciao.

La sezione “Antonio Ayroldi” di Ostuni, in collaborazione con i ragazzi dell’Uds, ha lanciato l’iniziativa “Isole di salvezza”. L’idea è quella di raccogliere in un video ricordi, immagini e testimonianze, inviate all’indirizzo anpi.ostuni@libero.it, per poi diffonderlo sui canali social, affinché le parole dell'antifascismo e della Resistenza possano aiutare ad affrontare quel senso di paura e straniamento con cui s’intrecciano le nostre giornate. Sarà un modo per riscoprirsi comunità e per riflettere sui valori che della nostra comunità sono il fondamento irrinunciabile.

