Festa per i 50 anni dei fratelli Bettio: nuovo libro di Stefano Menga

CEGLIE MESSAPICA - Ha riportato su carta i momenti più belli e significativi della festa organizzata dalla Lattonedil per i suoi primi cinquant’anni di attività. Il bloggler di Ceglie Messapica Stefano Menga, già autore di numerose iniziative editoriali, tra le quali, proprio, un libro che celebra la vita imprendiriale dei fratelli Bettio, "5 fratelli una sola storia", pubblicato nell'estate 2019, a coronamento e a conclusione della storia di questa azienda a gestione familiare di Carimate, Comune vicino a Novedrate, paese in provincia di Como dove Stefano Menga risiede, ormai, da alcuni anni, ha scritto "Festa 50 anni Lattonedil". "Una parte delle foto e delle notizie della festa sono riportate sui siti aziendali - commenta Stefano Menga - ma, a mio avviso, ritengo che la pubblicazione di un libro ha sempre il suo fascino e resta sempre un valido strumento e di facile consultazione, soprattutto nel guardare e rivisitare i momenti più belli trascorsi e vissuti insieme".

Stefano Menga è ideatore oltre che del blog “Cronache e cronachette di Ceglie Messapica”, che dall’annata 2011 si trasforma ogni anno in annuario così come accaduto per il blog “Novedrate e dintorni”. Inoltre, è autore di numerose pubblicazioni: “Monsignor Giovanni Turrisi - Cenni storici e fotografici sulla vita e sulla Chiesa di San Lorenzo da Brindisi”, “Cronaca di un atto d’amore” dedicato al Carabiniere Angelo Petracca nel 25° della sua tragica scomparsa, “La Speranza di vivere” dedicato alla memoria dell’avvocato Pietro Allegretti, “Novedrate… attraverso i tuoi occhi” dedicato allo scomparso sindaco Maurizio Barni, “5 Fratelli una sola storia” dedicato ai fratelli Bettio e la loro vita imprenditoriale e l'ultima pubblicazione, “Festa 50 anni Lattonedil”.