Coronavirus: solo un nuovo caso in Puglia, ma altri tre decessi

BRINDISI – Su 2020 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, un solo nuovo caso di positività al Covid-19 in Puglia. La persona contagiata risiede nel foggiano. In tutte le altre province non si registrano nuovi casi, stando al bollettino epidemiologico diramato nella giornata odierna (domenica 7 giugno) dalla Regione Puglia. Purtroppo sono morte altre tre persone (due in provincia di Lecce e una nel Barese) positive al Covid, per un totale di 525 deceduti dall’inizio dell’emergenza, con un tasso regionale di letalità pari all’11,6 per cento.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 131.931 test. Sono 3.253 i pazienti guariti, 733 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.511, così suddivisi: 1.488 nella provincia di Bari (1 caso registrato nei giorni precedenti è stato eliminato dal database); 380 nella provincia di Bat; 653 nella provincia di Brindisi; 1.162 nella provincia di Foggia; 519 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.