Virus in Puglia: effettuati 1042 tamponi in un giorno, 152 nuovi positivi

Per la prima volta vengono effettuati più di 1000 tamponi (1042 per la precisione) in un solo giorno, in Puglia. Questo con ogni probabilità spiega il dato record di 152 nuovi casi di positività al COvid-19 registrati oggi (venerdì 27 marzo) al Covid-19 nel Tacco d’Italia. Tre di questi sono stati attribuiti alla provincia di Brindisi, in sale a 125 il numero complessivo di persone contagiate, dall’inizio dell’emergenza. Va però ricordato che il dato riferito alla provincia di Brindisi è viziato dall’attesa degli esiti di decine di tamponi effettuati fra la scorsa settimana e i primi giorni di questa settimana.

Complessivamente, i 152 casi positivi sono così ripartiti fra le province pugliesi: 57 nella provincia di Bari; 7 nella Provincia Bat; 3 nella provincia di Brindisi; 20 nella provincia di Foggia; 38 nella provincia di Lecce; 4 nella provincia di Taranto; 3 fuori regione; 20 non attribuiti.

Sono stati registrati 4 decessi, 1 a Foggia, 1 a Taranto, 1 a Brindisi, 1 a Lecce. Salgono a 25 i pazienti guariti.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 10.233 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.334, così divisi: 444 nella provincia di Bari; 92 nella provincia di Bat; 125 nella provincia di Brindisi; 325 nella provincia di Foggia; 215 nella provincia di Lecce; 78 nella provincia di Taranto; 17 attribuiti a residenti fuori regione; 38 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

