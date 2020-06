Coronavirus: cinque nuovi contagi in Puglia, di cui due nel Brindisino

Due nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati accertati nelle ultime 24 ore in provincia di Brindisi. Complessivamente, stando ai dati forniti dalla Regione Puglia tramite il consueto bollettino epidemiologico, su 2471 test processati, si sono registrati cinque nuovi contagi: 2 in provincia di Brindisi; 2 in provincia di Lecce; 1 in provincia di Foggia.

Purtroppo sono morte sette persone positive al Covid: 5 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia e 1 in provincia di Lecce. La Regione però chiarisce che in quattro casi si tratta di decessi non registrati nei giorni scorsi: 1 in provincia di Foggia e 3 in provincia di Bari.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 127.520 test. Sono 3.140 i pazienti guariti. Scende a 846 il numero di casi attualmente positivi.



Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.507 così divisi: 1.488 nella Provincia di Bari; 380 nella Provincia di Bat; 653 nella Provincia di Brindisi; 1.158 nella Provincia di Foggia; 519 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione (un caso è stato eliminato dal database).

Il monitoraggio Asl nel Brindisino

L’attività di sorveglianza sanitaria nella provincia di Brindisi ha registrato oggi un totale di 231 tamponi effettuati in Pta, Centri di riabilitazione, Centri diurni, operatori Adi (Assistenza domiciliare integrata), persone a domicilio e ospedali.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito oggi 156 tamponi: 29 operatori sanitari della Lungodegenza del Pta San Pietro Vernotico, 2 degenti del Centro di riabilitazione Fondazione “San Raffaele” di Ceglie Messapica, 6 operatori, 32 utenti, 2 volontari del Centro diurno “Marco Cavallo” di Latiano, 16 utenti del Centro diurno “Osiride” di San Pietro Vernotico, 20 a operatori di Assistenza domiciliare, 49 tamponi a persone nel proprio domicilio.

Tamponi effettuati nell’ospedale Perrino di Brindisi: 46 a operatori sanitari e 29 a pazienti. I tamponi processati ieri nei laboratori di analisi del Perrino e del Di Summa sono 282. I pazienti Covid ricoverati al Perrino nel reparto di Malattie infettive sono 5.