In Puglia 11 nuovi casi di positività al Covid, di cui due nel Brindisino

BRINDISI – Ieri 10. Oggi (mercoledì 13 maggio), 11. Il trend dei nuovi contagi si mantiene stabile in Puglia. In provincia di Brindisi, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati due nuovi casi di positività al coronavirus, che fanno salire a 608 il numero di persone contagiate, dall’inizio dell’emergenza. Complessivamente a livello regionale sono stati registrati 2.221 test. Gli 11 risultati positivi 11 sono così suddivisi: 2 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 2 nella provincia di Brindisi; 2 nella provincia di Foggia; 3 nella provincia di Lecce; 1 nella provincia di Taranto; 1 residente fuori regione.

Sono stati registrati 4 decessi: 2 in provincia di Bari, 2 in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 83.713 test. Sono 1566 i pazienti che risultano guariti, 2322 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.348, così divisi: 1.429 nella Provincia di Bari; 381 nella Provincia di Bat; 608 nella Provincia di Brindisi; 1119 nella Provincia di Foggia; 508 nella Provincia di Lecce; 273 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 13/5/2020 è disponibile a questo link: http://rpu.gl/ZHqYN

L'indagine epidemiologica dell'Asl Brindisi

L’attività di sorveglianza sanitaria nella provincia di Brindisi ha registrato oggi un totale di 351 tamponi effettuati nelle Comunità riabilitative psichiatriche, Case per la vita, Rems, persone a domicilio, reparti post Covid e ospedali. I dati vengono illustrati dal direttore generale, Giuseppe Pasqualone.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito oggi 221 tamponi: 51 a operatori sanitari Pronto Soccorso dell’ospedale di Ostuni, 18 a operatori e 13 a ospiti della Crap Pegaso di Carovigno, 12 a operatori della Casa per la Vita Pegaso di Carovigno, 27 a operatori e 17 a ospiti della Rems di Carovigno, 26 a operatori del reparto Covid post acuzie del Pta di Fasano, 57 tamponi a persone nel proprio domicilio.

Tamponi effettuati negli ospedali: al Perrino di Brindisi 42 a operatori sanitari e 35 a degenti e pazienti in Pronto soccorso, 53 al Camberlingo di Francavilla Fontana. I tamponi processati ieri nei laboratori di analisi del Perrino e del Di Summa sono 154. I pazienti Covid ricoverati al Perrino sono 15, di cui uno in Rianimazione.