Virus: nel Brindisino altri 12 contagi, 163 nuovi casi positivi in Puglia

BRINDISI – Altri 12 contagi da coronavirus sono stati accertati oggi nella provincia di Brindisi, in cui sale a 164 il numero di persone positive al Covid-19. Il bollettino epidemiologico diramato dalla Regione Puglia fa emergere 163 nuovi positivi su 1617 test effettuati nelle ultime 24 ore.

I nuovi contagi sono ripartiti così: 76 nella Provincia di Bari; 5 nella Provincia Bat; 12 nella Provincia di Brindisi; 28 nella Provincia di Foggia; 54 nella Provincia di Lecce; 22 nella Provincia di Taranto; 1 fuori regione.

La Regione chiarisce che la somma dei dati per provincia è superiore di 35 casi perché include le schede di ieri non ancora attribuite per provincia e che sono state nel frattempo assegnate).

La regione segnala 5 decessi: 3 in provincia di Foggia (59, 93 e 75 anni), 1 in provincia di Bari (62 anni) e 1 in provincia di Lecce (87 anni). Non si fa riferimento, nel bollettino, al decesso di un 64enne di Carovigno avvenuto stamani all’ospedale Perrino. Salgono a 32 i pazienti guariti.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 13.117 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.712, così divisi: 594 nella Provincia di Bari; 103 nella Provincia di Bat; 164 nella Provincia di Brindisi; 405 nella Provincia di Foggia; 293 nella Provincia di Lecce; 121 nella Provincia di Taranto; 19 attribuiti a residenti fuori regione; 13 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 30/03/2020 è disponibile a questo link: http://rpu.gl/BollettinoEpid20200330