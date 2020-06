Coronavirus: solo un nuovo caso in Puglia, 467 gli attualmente positivi

BRINDISI –Dopo la giornata senza nessun nuovo caso di Covid-19, oggi (giovedì 11 giugno) si registra un solo contagio da coronavirus in Puglia, attribuito alla provincia di Foggia, su 2.945 tamponi processati: il numero più elevato dall’inizio dell’emergenza. Sempre nel Foggiano è avvenuto l’unico decesso segnalato nel bollettino epidemiologico della Regione Puglia. Sale così a 530 il numero di persone positive al coronavirus decedute in Puglia, per un tasso regionale di letalità pari all’11,7 per cento.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 141.322 test. Sono 3.516 sono i pazienti guariti, 467 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.513 così divisi: 1.488 nella Provincia di Bari; 380 nella Provincia di Bat; 654 nella Provincia di Brindisi; 1.163 nella Provincia di Foggia; 519 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.