Coronavirus: altri 18 tamponi positivi nel Brindisino, 15 decessi in Puglia

BRINDISI – Altri 18 contagi da coronavirus in provincia di Brindisi (visualizza il grafico), in cui sale a 334 il numero di casi accertati dall’inizio dell’emergenza. A livello regionale, da quanto emerge dal quotidiano bollettino epidemiologico diramato dal governatore Michele Emiliano, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.651 test, di cui 95 positivi, suddivisi in questo modo: 27 nella Provincia di Bari; 17 nella Provincia Bat; 18 nella Provincia di Brindisi; 3 nella Provincia di Foggia; 15 nella Provincia di Lecce; 10 nella Provincia di Taranto; un caso di cittadino fuori regione; 4 casi la cui provincia è in corso di attribuzione.

Sono stati registrati oggi 15 decessi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 2 nella provincia di Taranto e 2 di cittadini fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 29.463 test. Sono 249 i pazienti guariti.

Fra i 18 nuovi contagi nel Brindisino rientrano anche altri due operatori del centro riabilitativo San Raffaele di Ceglie Messapica, in cui risultano positivi, complessivamente, 22 pazienti su 49 ricoverati, di qui quattro trasferiti all'ospedale Perrino, e 12 operatori. Nei prossimi giorni si attende l'esito di altri 16 test.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.904 così divisi: 913 nella Provincia di Bari; 60 nella Provincia di Bat; 334 nella Provincia di Brindisi (visualizza il grafico); 724 nella Provincia di Foggia; 418 nella Provincia di Lecce; 218 nella Provincia di Taranto; 25 attribuiti a residenti fuori regione; 12 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 11/04/2020 è disponibile a questo link: http://rpu.gl/bollettinoepid20200411

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.