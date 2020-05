Solo un nuovo contagio nel Brindisino, 11 nuovi casi in Puglia

BRINDISI – Un solo caso di positività al Covid-19 in provincia di Brindisi nelle ultime 24 ore. Il dato emerge, come di consueto, dal bollettino epidemiologico diramato nella giornata odierna (domenica 24 maggio) dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. In Puglia sono stati registrati 1.832 test e sono risultati positivi 11 casi, così suddivisi: 3 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 1 nella Provincia di Brindisi; 7 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto.

E’ stato registrato un decesso nella provincia Bat, che fa salire a 487 il numero di persone decedute con Covid, per un tasso regionale di letalità pari al 10,9 per cento. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 103.570 test. Sono 2.178 i pazienti guariti: 1.793 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.458 così divisi: 1.465 nella Provincia di Bari; 381 nella Provincia di Bat; 652 nella Provincia di Brindisi; 1.142 nella Provincia di Foggia; 511 nella Provincia di Lecce; 278 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.