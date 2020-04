Coronavirus: solo due nuovi casi nel Brindisino, 10 in Puglia

BRINDISI – Appena due contagi in più in provincia di Brindisi: il dato più basso dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Sono dati confortanti quelli divulgati dalla Regione nel bollettino epidemiologico di lunedì 27 aprile. Nel Brindisino si registra un drastico calo rispetto ai 10 casi, presumibilmente riconducibili ai contagi nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Perrino, rilevati ieri. Il totale sale a quota 554.

A livello regionale si conferma il trend in calo. Su 984 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, i casi positivi sono 10, suddivisi così: 3 nella provincia di Bari; 2 nella Provincia Bat; 2 nella Provincia di Brindisi; 3 nella Provincia di Foggia; 0 nella provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto. Purtroppo sono avvenuti sei decessi: 2 in provincia Brindisi, 1 in provincia Bat, 4 in provincia Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 56.976 test. Sono 641 i pazienti guariti, 2.912 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.958 così divisi: 1.285 nella Provincia di Bari; 368 nella Provincia di Bat; 554 nella Provincia di Brindisi; 989 nella Provincia di Foggia; 476 nella Provincia di Lecce; 255 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.