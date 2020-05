Record di tamponi in Puglia: cinque positivi di cui uno nel Brindisino

BRINDISI – Su 2447 test effettuati nelle ultime 24 ore, solo cinque nuovi casi positivi al Covid-19, di cui uno in provincia di Brindisi, dove purtroppo si registra anche un decesso. Il rapporto fra tamponi analizzati e risultati positivi non è mai stato così basso in Puglia. Le cinque diagnosi di coronavirus sono così suddivise: 0 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 1 nella Provincia di Brindisi; 1 nella Provincia di Foggia; 2 nella Provincia di Lecce; 1 nella Provincia di Taranto.

Con il decesso registrato nel Brindisino, sale a 495 il numero di persone con Covid morte in Puglia, con un tasso di mortalità è pari all’11,1 per cento. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 111.946 test. Sono 2.590 i pazienti guariti e 1.395 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.481 così divisi: 1472 nella Provincia di Bari (1 caso eliminati da database); 381 nella Provincia di Bat (2 casi eliminati da database); 652 nella Provincia di Brindisi; 1153 nella Provincia di Foggia; 513 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.