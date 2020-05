Coronavirus: nessun nuovo contagio ma un decesso nel Brindisino

BRINDISI – Dopo aver fatto registrare per tre giorni consecutivi il maggior incremento di contagi a livello regionale, oggi (lunedì 18 maggio) la provincia di Brindisi è accompagnata da un incoraggiante 0 nel bollettino epidemiologico diramato dalla Regione Puglia. Nessun nuovo caso di positività al Covid-19, dunque, ma purtroppo un nuovo decesso nel Brindisino. Complessivamente, a livello regionale, si sono registrati 8 nuovi contagi su 866 test effettuati. Sette dei nuovi positivi si concentrano nella provincia di Bari. Un nuovo caso è stato accertato nel Foggiano. Zero casi nelle province di Brindisi, Lecce, Taranto e Bat.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 91.035 test. Sono 1.920 i pazienti guariti, 1.995 sono i casi attualmente positivi. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, sono decedute 471 persone. Il tasso di mortalità del coronavirus in Puglia è pari al 10,7 per cento.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.386 così divisi: 1.442 nella Provincia di Bari; 381 nella Provincia di Bat; 622 nella Provincia di Brindisi; 1.128 nella Provincia di Foggia; 508 nella Provincia di Lecce; 275 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Un caso registrato nella provincia di Bat nei giorni scorsi è stato eliminato dal database in quanto doppio. Il totale dei casi della Bat passa così a 381. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 18-5-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/bQBhQ