Coronavirus: nel Brindisino l'unico nuovo caso registrato in Puglia

BRINDISI – E’ attribuito alla provincia di Brindisi l’unico nuovo caso di coronavirus registrato in Puglia nelle ultime 24 ore, su 2461 test effettuati. E’ quanto emerge dal bollettino epidemiologico diramato nella giornata odierna (martedì 9 giugno) dalla regione Puglia. Nella mappa degli attualmente positivi, nel Brindisino vi sono Comuni, incluso il capoluogo, che rientrano nel range 1-5 casi e altri in cui non si registra neanche un contagio. A livello regionale si registra un solo decesso, in provincia di Bari. Sale così a 526 il numero di persone positive al Covid-19 decedute dall’inizio dell’emergenza, con un tasso di letalità pari all’11,7 per cento.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 135625 test. Sono 3.373 i pazienti guariti e 613 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4512 così divisi: 1488 nella Provincia di Bari (un caso di ieri è stato eliminato dal database) 380 nella Provincia di Bat 654 nella Provincia di Brindisi 1116 nella Provincia di Foggia; 519 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione

Scarica il bollettino

Prosegue lo screening della Asl a Brindisi

L’attività di sorveglianza sanitaria nella provincia di Brindisi ha registrato oggi un totale di 251 tamponi effettuati in Rssa, Centri di riabilitazione, operatori ADI, persone a domicilio e ospedali. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito oggi 187 tamponi: 123 a operatori sanitari e 14 a degenti del Centro di riabilitazione Fondazione “San Raffaele” di Ceglie Messapica, a 2 ospiti della Rssa “Villa Bianca” di Mesagne, a 11 a operatori di Assistenza domiciliare, e 37 tamponi a persone nel proprio domicilio.

Tamponi effettuati nell’ospedale Perrino di Brindisi: 19 a operatori sanitari e 45 a pazienti. I tamponi processati nella giornata di ieri nei laboratori di analisi del Perrino e del Di Summa sono 173. I pazienti Covid ricoverati al Perrino nel reparto di Malattie infettive sono 3.