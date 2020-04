Undici nuovi contagi e tre decessi nel Brindisino. Record di tamponi in Puglia

BRINDISI – Nella giornata in cui si registra il record di tamponi effettuati in Puglia (2.120), nel Brindisino sono stati accertati nuovi 11 casi di contagi da coronavirus, per un totale di 439 casi accertati dall’inizio dell’epidemia (visualizza il grafico interattivo). Sempre in provincia di Brindisi, purtroppo, sono morte due persone affette da Covid-19. Una di queste è un 93enne di Torchiarolo deceduto presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove era ricoverato da tempo. Anche la figlia e la moglie, in gravi condizioni, dell’anziano sono affette dalla malattia.

In ambito regionale, stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico giornaliero, i nuovi casi positivi sono 69, così suddivisi: 21 nella Provincia di Bari; 3 nella Provincia Bat; 11 nella Provincia di Brindisi; 27 nella Provincia di Foggia; 7 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto. Sono stati registrati oggi 8 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 1 in provincia di Lecce.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 38.278 test. Sono 364 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.327 così divisi: 1.050 nella Provincia di Bari; 333 nella Provincia di Bat; 439 nella Provincia di Brindisi; 807 nella Provincia di Foggia; 434 nella Provincia di Lecce; 235 nella Provincia di Taranto; 25 attribuiti a residenti fuori regione; 4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 17/04/2020 è disponibile a questo link: http://rpu.gl/bollettinoepid20200417