Coronavirus: ancora zero contagi in Puglia, ma un decesso

Per il secondo giorno consecutivo, nessun nuovo caso di Covid 19 in Puglia, a fronte di 2.661 test effettuati nelle ultime 24 ore. Il bollettino epidemiologico della Regione conferma il trend positivo imboccato negli ultimi giorni. L’unica notizia negativa, purtroppo, è un nuovo decesso registrato in provincia di Bari, che porta a 536 il numero totale di persone morte dall’inizio dell’emergenza, con un tasso di letalità pari all’11,9 per cento.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 154.482 test. Sono 3.656 i pazienti guariti, 324 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.516, così suddivisi: 1.488 nella Provincia di Bari; 380 nella Provincia di Bat; 655 nella Provincia di Brindisi; 1.164 nella Provincia di Foggia; 520 nella Provincia di Lecce; 280 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione.