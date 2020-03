Quattro nuovi contagi nel Brindisino, altri 15 decessi in Puglia

BRINDISI – Su 861 test eseguiti, 91 nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati riscontrati oggi (domenica 29 marzo) in Puglia. Quattro di questi sono stati attribuiti alla provincia di Brindisi, in cui sale a 151 il numero di persone contagiate. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino epidemiologico diramato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione della Salute Vito Montanaro.

I nuovi 91 casi di positività vengono ripartiti in questo modo: 49 nella provincia di Bari; 2 nella provincia Bat; 4 nella provincia di Brindisi; 22 nella provincia di Foggia; 0 nella provincia di Lecce; 6 nella provincia di Taranto; 1 fuori regione; 7 non attribuiti.

Sono stati registrati 15 decessi, 2 in provincia di Bari (93 e 90 anni), 2 in provincia di Lecce (85 e 97 anni), 10 in provincia di Foggia (77, 93, 77, 89, 74, 69, 87, 93, 84 e 69 anni). Alla provincia di Brindisi viene attribuito solo il decesso di un uomo di 83 anni (presumibilmente un pensionato di Casalini, frazione di Cisternino), ma in realtà, da quanto appreso, all’ospedale Perrino è deceduto anche un uomo di 65 anni residente nella medesima frazione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 12.631 test: 27 sono i pazienti che risultano guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.549, così divisi: 518 nella provincia di Bari; 98 nella provincia di Bat; 152 nella provincia di Brindisi; 377 nella provincia di Foggia; 239 nella provincia di Lecce; 99 nella provincia di Taranto; 18 attribuiti a residenti fuori regione; 48 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 29/03/2020 è disponibile a questo link: http://rpu.gl/BollettinoEpid20200329