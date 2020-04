Coronavirus: trend in calo in Puglia, nel Brindisino altri 12 contagi

BRINDISI – Su 1.103 tamponi effettuati, 77 persone sono risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. Per il secondo giorno di fila, stando al bollettino epidemiologico della Regione Puglia, si mantiene ben al di sotto di quota 100 la media giornaliera di nuovi contagi da coronavirus (ieri erano 58 i nuovi casi positivi, a fronte di 1.053 test), ma bisognerà aspettare ancora alcuni giorni per capire se questi dati (incoraggianti) possano segnare un’inversione di tendenza nell’andamento regionale della pandemia.

Per quanto riguarda la provincia di Brindisi, si registrano 12 nuovi contagi. I restanti 65 casi sono così suddivisi: 28 nella Provincia di Bari; 9 nella Provincia Bat; 18nella Provincia di Foggia; 6 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto; 1 fuori regione. Un caso non attribuito ieri è stato attribuito oggi alla relativa provincia di appartenenza.

Sono stati registrati oggi 9 decessi: 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia Bat. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 20.080 test. Sono 113 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.317 così divisi: 790 nella Provincia di Bari; 138 nella Provincia di Bat; 246 nella Provincia di Brindisi; 564 nella Provincia di Foggia; 368 nella Provincia di Lecce; 182 nella Provincia di Taranto; 24 attribuiti a residenti fuori regione; 5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 5/4/2020 è disponibile a questo link: http://rpu.gl/bollettinoepid20200405

