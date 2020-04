Coronavirus: un decesso e 27 nuovi contagi in provincia di Brindisi

BRINDISI – La provincia di Brindisi tocca il nuovo picco di contagi da coronavirus con 27 casi accertati (cifra già registrata lo scorso 2 aprile) nelle ultime 24 ore, per un totale di 485 tamponi positivi dall’inizio dell’emergenza (visualizza il grafico interattivo). Non si sa quanti fra i nuovi casi attribuiti a Brindisi nell’odierno bollettino epidemiologico della Regione Puglia siano riconducibili ai 102 della Rssa il Focolare, che, come noto, da circa una settimana vengono spalmati sui bollettini quotidiani.

Complessivamente in Puglia sono stati accertati 120 nuovo contagi su 2.175 test effettuati, così suddivisi: 35 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 27 nella Provincia di Brindisi; 30 nella Provincia di Foggia; 8 nella Provincia di Lecce; 3 nella Provincia di Taranto, 1 caso di cittadino fuori regione; 16 casi la cui provincia è in corso di attribuzione.

Sono stati registrati oggi 2 decessi: uno in provincia di Foggia e uno in provincia di Brindisi. Si tratta di una donna di 86 anni ricoverata presso il centro riabilitativo San Raffaele di Ceglie Messapica che già dalla metà del mese di marzo era stata traferita presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove è deceduta nel tardo pomeriggio di sabato (18 aprile). Positivi al Covid anche il marito dell'anziana, ricoverato presso il reparto post acuzie dell'ospedale di Mesagne, e i due figli della coppia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 42.598 test. Sono 427 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.529 così divisi: 1.110 nella Provincia di Bari; 335 nella Provincia Bat; 485 nella Provincia di Brindisi; 852 nella Provincia di Foggia; 451 nella Provincia di Lecce; 242 nella Provincia di Taranto; 27 attribuiti a residenti fuori regione; 27 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 19/4/2020 è disponibile a questo link: http://rpu.gl/bollettinoepid20200419