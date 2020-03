Coronavirus in Puglia: negativi 65 tamponi sui 77 analizzati in giornata

Altri 12 tamponi positivi al coronavirus, inclusi quelli riguardanti i due casi nella provincia di Brindisi, si sono registrati oggi in Puglia. Lo comunica il presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni ricevute dal direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, in un bollettino aggiornato alle ore 19.

Sono stati effettuati 77 test in tutta la regione, di questi 65 sono risultati negativi I casi positivi sono cosi suddivisi: sei in provincia di Bari; due in provincia di Brindisi; quattro in provincia di Foggia.

Con questo aggiornamento salgono a 56 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. Tutti i test positivi verranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione rispettivamente delle Asl di Bari, Brindisi e di Foggia, hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.