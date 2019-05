"Non fu solo una vicenda giudiziaria, ma soprattutto umana"

Condivido il ricordo, sincero e commovente, scritto da Marcello Orlandini, che mi riporta agli anni in cui ho assistito il "Direttore" Vittorio B. Stamerra ed i suoi "ragazzi", innanzi ai giudici del lavoro, nella vicenda relativa al passaggio editoriale del giornale Il Quotidiano, che e' stata per me molto importante sotto il profilo personale, e non solo dal punto di vista professionale. Quando Vittorio veniva in studio, in realta', trascorrevamo la gran parte del tempo a parlare delle vicende politiche ed amministrative di Brindisi, del ruolo degli intellettuali e della sinistra, delle sue iniziative editoriali, degli gli eventi culturali che stava organizzando, per cui gli incontri si traducevano in momenti di dialogo, di confronto ed arricchimento, su tanti temi ed argomenti, che affrontava sempre con competenza e lucidità, ma anche con la sua innata ironia. Lascia un'impronta indelebile nella sua Brindisi come giornalista, intellettuale, un uomo di cultura. Sono vicino e partecipo al dolore della moglie Marida e delle amate figlie Ornella e Federica. Ciao Vittorio!