Adeguamento anti Covid-19 delle scuole, ecco i fondi per la provincia di Brindisi

BRINDISI - E' stata pubblicato sul sito del ministero dell’istruzione l’elenco delle risorse a disposizione delle Province e dei Comuni, provenienti dai Fondi europei strutturali di programmazione 2014-2020, per l’adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza covid-19. In particolare, per alla provincia di Brindisi andranno 750 mila euro e nel territorio sono 16 i Comuni beneficriari del finanziamento. Si tratta di risorse importanti per la scuola che nei prossimi mesi sarà impegnata nel delicato compito di garantire una ripresa delle attività didattiche in presenza ed in sicurezza dopo le chiusure dello scorso marzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questi finanziamenti potranno essere utilizzati da subito per acquistare strumenti e dispositivi digitali, accessori e periferiche hardware (come proiettori, webcam o scanner), software e licenze per piattaforme di e-learning, monitor touch screen e per creare spazi digitali nelle scuole, favorendo nuove metodologie di apprendimento. Ciascun ente riceverà direttamente sulla piattaforma Sif la nota di autorizzazione al progetto, contenente indicazione specifica sull’attuazione e gestione dell’iniziativa. Di seguito i Comuni della provincia di Brindisi con la relativa quota di finanziamento: Brindisi 520 mila euro, Carovigno 90 mila euro, Ceglie Messapica 90 mila euro, Cisternino 70 mila euro, Erchie 28 mila euro, Francavilla Fontana 160 mila euro, Latiano 70 mila euro, Mesagne 110 mila euro, Oria 70 mila euro, Ostuni 130 mila euro, San Michele Salentino 28 mila euro, San Pancrazio Salentino 40 mila euro, San Pietro Vernotico 70 mila euro, Torchiarolo 15 mila euro, Torre Santa Susanna 40 mila euro e Villa Castelli 40 mila euro.