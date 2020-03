Brindisi: chi effettua servizio a domicilio, elenco aggiornato

BRINDISI – Il Comune rende noto l’elenco aggiornato al 18 marzo degli esercizi commerciali del settore alimentare e della ristorazione, ma anche di altri servizi, che a Brindisi effettuano servizio a domicilio. L’elenco potrà essere aggiornato su segnalazione delle associazioni di categoria, alle quali gli operatori che vogliono esservi inclusi dovranno rivolgersi.

Pizzeria Bolognese

Via Appia 3299827249 (chiuso mercoledì)

Che Gusto … di Cucinelli - Prodotti da forno, pizzeria, gastronomia

Viale Aldo Moro n. 79 tel. 380.7832011

Profumi E Sapori di Iunco Gianluca – Salumeria- Prodotti da forno, gastronomia

Via Cappuccini n. 43 tel. 328.2474935 gianluca.iunco@libero.it

Pane E Pomodoro di Lucia Ferraro –Prodotti da forno

Via Taranto tel. 340.1990135

Lievita’24 - Prodotti da forno, pizzeria, focacceria

Via Irpinia 19 tel. 377.3955701 pizzeriadaniloromanelli@gnail.com

Pizzeria Pit Stop – Rosticceria, pizzeria, prodotti artigianali

Via Grazia Balsamo 29 tel. 3200761000

Piadineria Artigianale - Piadine, Rotoli e Cascioni

Via Pergola 13 Brindisi tel. 320.2788321 329.2049046 caterinanencioni@hotmail.it

Dolci Creazioni Sas di Fabio Ravone – Prodotti dolciari

Via XV Novembre, 39 tel. 347.3819024 0831.260004

La Nassa – ristorante

Largo Sciabiche tel. 328.6374333 0831.1620305

Casalinda di Valentina D'Aprile – articoli per la persona e per la casa

Via Bafile 39 tel. 3483815817

Pizzeria Desiree pizzeria, rosticceria

Via Orazio Flacco 66

tel. 3204191316

L'oasi Del Cornetto - Prime colazioni, dolci, rosticceria

Via Appia 236

tel. 0831096952

Marimisti - Ristorazione

Via Ammiraglio Cagni 45

351.5022034

Pneu Brin di Nicola Lusito

Via Osanna 23/25

tel. 340 870 9055 pneubrin@gmail.com

Io Bimbo - articoli per infanzia

Via Fermi 2

tel. 391.4672584 0831.574702

Brunda Pizzeria

Piazza Dante

tel. 320.8918821

Macelleria Massimo Fischetto

Via Ferrante Fornari

tel. 340.4712269

Tavola Calda Gusto

Via Palestro

tel. 328.8454092 333.1661436

Sushiro Fusion Restaurant

Corso Roma

tel. 348.0716259

Ditta Alessandro Pasulo

Piazza Mercato

tel. 329.6357901

Pizzeria Vera Napoli

Via Sicilia

tel. 388.8835059 320.0925733

Farine’

Corso Garibaldi

tel. 340.3003371

Azienda Agricola Velia Pugliese – Frutta, verdura, olio, vino

Mercato ex Inapli, Via Gallipoli n. 28, Via Delfino

tel. 327.9845003, 347.9879917, 380.4648239 info@aziendaagricolapugliese.it

Il Forno Di Walter Cucinellli – Prodotti da forno, pizzeria, gastronomia

Viale Porta Pia n. 7

tel. 0831.542888 ilfornobrindisi@gmail.com

Panificio “La Casa Ti Lu Piscuettu” – Prodotti da forno

Via Passante

tel. 328.1980952 fornoapietra@gmail.com

Mino Cucinelli e Pizzeria Spaccanapoli – Prodotti da forno, pizzeria

Corso Roma n. 116

tel. 340.2197389 - 339.6534702 ilcuci@msn.com

Boomerang – Prodotti da forno, pizzeria, rosticceria

Viale Porta Pia n. 35/37

tel. 0831.587433 349.8777626

Cantine Risveglio Scpa – vino

C.da Torre Mozza ss 7 km 5,700

tel. 0831.519948 328.3525025 info@cantinerisveglio.it

L’artigiano Panettiere – Panificio, Pizzeria e Rosticceria

Piazza Raffaello 16/17

tel. 349.0518072 lartigianopanettiere@outlook.com

Pizzeria Ciro – Pizzeria, rosticceria, gastronomia

Piazza Virgilio 4

tel. 0831.513081 334.8498691 pizzeriacirobrindisi@gmail.com

Al Solito Posto – Salumeria, Enoteca

Via Ammiraglio Cagni 27

tel. 328.1817823 (solo quartiere Casale e zona Materdomini)

Pizzeria Maccheroni – Pizzeria, rosticceria, gastronomia

Piazza Cairoli 21

tel. 0831.522157 338.6411213 marcocarrano71@gmail.com

Burgerhouse – Paninoteca, Birreria

Piazza Cairoli 12

tel. 393.7993723

Paninosteria – Paninoteca, gastronomia

Via Legnago 24

tel. 328.3666001 paninosteriabrindisi@g