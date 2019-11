Aiga, il brindisino Francesco Monopoli nuovo coordinatore della Puglia

BRINDISI – Avvocato, penalista, brindisino, alla guida dell’Aiga per la regione Puglia: Francesco Monopoli è stato nominato coordinatore regionale, all’esito del consiglio direttivo nazionale dell’associazione italiana giovani avvocati.

Monopoli sarà impegnato per il prossimo biennio, dopo i due anni al timone della sezione di Brindisi. “Con orgoglio e soddisfazione ringrazio tutte le sezioni pugliesi per la fiducia e in particolar modo ringrazio quella di Brindisi per il sostegno”, dice Monopoli di ritorno da Roma. Nella capitale si è svolto il primo consiglio direttivo nazionale dell’Aiga: gli avvocati si sono riuniti presso la Corte di Cassazione. Erano in 550, in rappresentanza di 12mila aderenti all’associazione e hanno rinnovato i vertice dell’organizzazione nazionale e regionale.

“La Puglia costituisce un tesoro inestimabile nel panorama della giovane avvocatura nazionale e mi impegnerò affinché l’unione e la compattezza delle sezioni pugliesi venga consolidata ed accresciuta in questo biennio”, prosegue il brindisino Monopoli.

“Tra le prime iniziative da intraprendere sono previste una conferenza programmatica avente ad oggetto un tema di rilevanza nazionale, un focus sullo stato di salute della giovane avvocatura pugliese”, anticipa il neo presidente dell’Aiga Puglia. “Cercheremo anche di interloquire costantemente con le istituzioni regionali e locali al fine di scongiurare il rischio che vengano indetti in futuro bandi per la creazione di albi speciali di avvocati che tra i requisiti previsti escludono i giovani avvocati.”

La storia dell’associazione racconta che dal 2011 mancava un componente della sezione brindisina alla guida dell’Aiga regionale. Otto anni fa l’incarico venne assegnato a Domenico Attanasi, di Francavilla Fontana, già vice presidente nazionale. Monopoli resterà in carica per i prossimi due anni.

Gallery