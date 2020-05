Brindisi. Anche al Perrino la donazione dei dolci per il Pasticciotto Day

BRINDISI - Saranno consegnati, anche, all'ospedale Perrino di Brindisi, lunedì 1 giugno, i pasticciotti, tipico dolce della pasticceria Salentina che, proprio, l'1 giugno verrà celebrato per l'intera giornata nell'ambito dell'iniziativa "Pasticciotto Day", quale giorno della ripartenza. Per l’occasione il dolce sarà venduto a metà prezzo in oltre 100 bar e pasticcerie del territorio (e non solo). Tanti sono, infatti, gli esercizi commerciali che in pochi giorni hanno aderito all’iniziativa ideata e organizzata da Agrogepaciok – Salone nazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare organizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro, in collaborazione con l'associazione pasticceri salentini di Confartigianato imprese Lecce, Fipe Confcommercio Lecce e con il patrocinio della Camera di Commercio di Lecce.

Il Pasticciotto Day riserverà un trattamento particolare a tutti gli eroi in camice bianco delle strutture ospedaliere. Le attività aderenti al progetto doneranno infatti i loro pasticciotti agli ospedali di riferimento della propria zona compreso il Perrino di Brindisi ma i pasticceri effettueranno donazioni negli ospedali territoriali di Lecce, Galatina, Scorrano, Tricase, Casarano, Copertino e Gallipoli, ma anche negli ospedali di Milano (San Raffaele e San Paolo), Roma (Spallanzani), Napoli (Cotugno) e Torino (Ogr). “Abbiamo voluto creare questa iniziativa per dare un senso alla ripartenza - dice Carmine Notaro - e supportare, in un momento molto difficile, un settore che negli ultimi 15 anni ha contribuito in maniera significativa alla crescita di Agrogepaciok".

“L’emergenza Coronavirus ha indubbiamente modificato le nostre abitudini, facendoci riflettere sull’essenza della nostra quotidianità e facendoci sicuramente rivalutare anche quei piccoli gesti sino a ieri dati per scontato, come quello di degustare un pasticciotto appena sfornato dalle abili mani dei nostri maestri pasticceri - sottolineano gli altri organizzatori dell’associazione pasticceri salentini di Confartigianato imprese Lecce, la Fipe di Confcommercio e la Camera di commercio di Lecce che ha dato il patrocinio - per questo vorremmo che il "Pasticciotto Day" divenisse la giornata del ricordo, un appuntamento con cadenza annuale, per non dimenticare quanto accaduto nei mesi passati e per ricordare quanto è importante vivere e godere appieno della semplicità della nostra vita. È un modo per ridare forza e coraggio alle tante piccole imprese artigiane, da sempre cuore pulsante della nostra economia e anche per questo ci auguriamo che tutti, l'1 giugno, vorranno recarsi nei bar e nelle pasticcerie aderenti all’iniziativa per degustare un pasticciotto”.