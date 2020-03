Brindisi. Annullato l'incontro con il viceministro Matteo Mauri

BRINDISI - E' stata annullata la visita del viceministro Matteo Mauri prevista per questo pomeriggio alle 15 in Prefettura. La decisione arriva a seguito delle disposizioni dell'ultimo decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 4 marzo per fronteggiare l'emergeza Coronavirus. Già nelle scorso ore erano state annullate tutte le manifestazioni collaterali a questa visita così come tutte quelle organizzate nei Comuni. L'onorevole Mauri, infatti, avrebbe dovuto incontrare sindaci della provincia e le forze dell'ordine.