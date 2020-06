Brindisi e le antiche strade: nasce la “Rete di accoglienza dei Pellegrini”

BRINDISI - Nella giornata di oggi, presso la sala "Mario Marino Guadalupi" del Comune di Brindisi, l’associazione !Brindisi e le Antiche Strade", in sintonia con l’amministrazione comunale, ha dato il via alla creazione della "Rete di accoglienza dei Pellegrini", al fine di poter creare un movimento strutturato che possa offrire un ventaglio di opportunità ed ospitalità ai pellegrini che raggiungono la città, che è crocevia di rotte, percorsi e cammini. Presenti all'incontro la presidente dell’associazione Rosy Barretta ed Antonio Melcore, referente per la stessa per i cammini ed itinerari culturali, l’assessore alle attività produttive ed al marketing territoriale Oreste Pinto, il direttore della Cna Brindisi Sonia Rubini, il presidente del B&b Network Brindisi Giuseppe Albertini, il direttore di Confartigianato Brindisi, Rino Piscopiello, il referente della nascente realtà che riunirà i ristoratori brindisini, Cosimo Alfarano e il funzionario del settore beni monumentali del Comune di Brindisi, Antonella Grassi. Presenti anche “Il B&b Antica Masseria Cillarese” con Fulvia Belsito e “l’Hospitale del Turista” ed il “B&b Mare Nostrum” con Fabrizio Di Rienzo.

Inoltre hanno dato disponibilità ad aderire i ristoratori: Fabrizio Tregua del ristorante “Al Pontile”, Ernesto Palma del ristorante “La Sciabica”, che sin da subito hanno sposato il progetto. Importante anche l’adesione di realtà del mondo vitivinicolo del nostro territorio come Tenute Rubino con Luigi Rubino e Romina Leopardi e Tenute Lu Spada con Carmine Dipietrangelo. Ha mostrato interesse anche Federalberghi con il presidente Pierangelo Argentieri. "L'occasione di questa mattina - spiega Rosy Barretta - ci è stata utile per cercare di creare un coordinamento, guidato dalla nostra associazione che grazie al coinvolgimento dell'amministrazione comunale e delle realtà del settore, cerchi di strutturare una "Rete di accoglienza dei Pellegrini" puntando sul turismo slow ed esperienziale, coinvolgendo ciò che ruota intorno all'enogastronomia e all'artigianato locale, allargando le proposte di accoglienza con nuove strutture ricettive ed attività da poter proporre ai 'novelli pellegrini'. Nel corso dell’incontro grazie, all'interlocuzione positiva, si sono lanciate idee e proposte, così come è stato possibile condividere pareri e far presenti alcune criticità. Tutti i presenti hanno apprezzato la visione del progetto e l’idea della rete di accoglienza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’Associazione “Brindisi e le Antiche Strade” si è offerta anche di poter ospitare i futuri incontri presso l’ex convento delle Scuole Pie, negli spazi assegnati in gestione, nell’ambito del programma “Riusa Brindisi” e di elaborare momenti progettuali, di proposta e di realizzazione di eventi, che in maniera coordinata con le varie realtà esaltino le eccellenze del territorio fornendo ai “pellegrini”, ai turisti ed ai cittadini in generale ciò che di bello la nostra città può offrire. Chiunque volesse aderire alla “Rete di accoglienza dei Pellegrini” può comunicarcelo alla mail: br.antichestrade@gmail.com o contattare il referente dei cammini 3881130368. "Siamo certi che il percorso che abbiamo avviato nell'incontro di oggi - conclude la Barretta - grazie anche alla disponibilità dell'amministrazione comunale e dell'assessore Oreste Pinto, così come degli interlocutori che hanno accolto e valutato positivamente la bontà del progetto, sarà utile per la ripresa economica del settore e per il rilancio della nostra città puntando su un tipo diverso di turismo, valorizzando quelle che sono le eccellenze locali e l'ospitalità della città".