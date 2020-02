Brindisi. Coronavirus: attivo il centro operativo comunale

BRINDISI - Apre a Brindisi il Coc, il centro operativo comunale con la presenza della “funzione sanità” oltre che della “funzione assistenza alla popolazione”. Lo scopo è quello, anzitutto, di garantire una corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio sul Coronavirus e aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili. Inoltre, il Coc avrà la funzione di condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in caso di presenza di focolai epidemiologici e tutte quelle misure ritenute utili al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione alle eventuali attivazione dei protocolli di emergenza adottati dal governo e dalle regioni.

L'attivazione del Coc si è resa necessaria così come da nota operativa emanata dal capo del dipartimento di protezione civile, Angelo Borrelli, coordinatore degli interventi e del presidente dell’Anci, Antonio De Caro.