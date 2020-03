Brindisi. Attivo il filo diretto tra utenti e operatori del centro per l'autismo

BRINDISI - Garantire il sostegno agli utenti nell’emergenza per il Covid 19. Questo è l’obiettivo del servizio offerto dal centro autismo territoriale (Cat) del dipartimento di salute mentale della Asl di Brindisi: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, chiamando il numero 0831 510 282, è possibile parlare con un operatore.

Tutti i bambini e i giovani adulti hanno bisogno del supporto dei familiari durante i periodi di stress e incertezza, ma le persone con autismo hanno ulteriori difficoltà di comunicazione. “Sono affette da spiccata rigidità comportamentale – sottolineano gli operatori del Cat – e manifestano marcata resistenza ai cambiamenti di routine quotidiana. Ne deriva un rischio maggiore di crisi comportamentali acute, oppure di reazioni ansiose e depressive, che possono colpire anche i caregiver”.

Il Cat, inoltre, mette a disposizione di utenti e familiari tre pubblicazioni. Nella prima sono contenuti i consigli per la gestione dell’epidemia Covid 19 e dei fattori di stress psichico associati per le persone con disabilità intellettiva e autismo con necessità elevata di supporto, a cura della Sidin (Società italiana per i disturbi del neurosviluppo). La seconda pubblicazione è un adattamento delle indicazioni del Ministero della Salute per evitare la trasmissione del coronavirus, a cura dei digital coach del settore disabilità di Open Group. La terza, infine, è il piccolo manuale di sopravvivenza ai tempi del coronavirus, a cura di Team Fondazione Ares.

PUBBLICAZIONE 1

PUBBLICAZIONE 2

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

PUBBLICAZIONE 3