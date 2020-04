Brindisi. L'associazione nazionale magistrati dona 240 kit sierologici alla Asl

BRINDISI - L’associazione nazionale magistrati, sezione distrettuale di Lecce, Brindisi eTaranto, rappresentata dal presidente Maurizio Saso, giudice del tribunale di Brindisi, ha donato alla Asl 240 kit sierologici per Covid-19 che sono stati consegnati al laboratorio di analisi dell’ospedale Perrino. Questi test permetteranno di conoscere con una semplice goccia di sangue o di siero la presenza di anticorpi IgG e IgM. In questo modo è possibile sapere se il soggetto è venuto a contatto con il virus, anche in modo non sintomatico, e ha superato l’infezione. “Vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine – dice il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone - nei confronti del dottor Saso e dell’associazione magistrati per il generoso contributo. Un segnale importante di vicinanza al nostro territorio in questa fase di emergenza sanitaria”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.