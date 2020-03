Brindisi. Auto prende fuoco in viale Aldo Moro, alla Commenda

BRINDISI - Attimi di tensione questa mattina in viale Aldo Moro, al quartiere Commenda. Intorno alle ore 11,30 circa, una Volkswagen Golf di proprietà ed in uso a 70enne luogo ha preso fuoco. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco di Brindisi, hanno distrutto completamente il veicolo. Il fatto ha tutti i connotati dell'evento accidentale. Infatti, l’incendio si è sviluppato dal vano motore, nel tentativo da parte del meccanico di spostare il mezzo parcheggiato da diverso tempo perché non marciante. Sul posto sono intervenuti, anche, i carabinieri di Brindisi. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.