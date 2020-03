Avis provinciale: "Nessun pericolo, continuate a donare il sangue"

BRINDISI - Si è svolta questa mattina, alle ore 11, presso la sede Avis provinciale di Brindisi, nell'ex ospedale "Di Summa", una conferenza stampa durante la quale il presidente provinciale Avis, Egidio Conte insieme al vice Sergio Zezza e ad altri rappresentanti, hanno ritenuto necessario incontrare la stampa in merito agli ultimi sviluppi legati all'emergenza coronavirus. "In momenti così convulsi, difficili e delicati una buona comunicazione previene la diffusione di notizie, informazioni e circostanze inesatte o inesistenti che potrebbero danneggiare l'intera comunità - ha dichiarato il presidente Conte - la donazione del sangue è una pratica che, specie in questi momenti, è sicura, efficace e assolutamente controllata. Non c'è nessun allarme per i donatori che possono continuare a offrire il proprio servizio a favore di chi ne ha bisogno."