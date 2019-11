Commissioni elettorali circondariali di Brindisi: avviso pubblico per la designazione

BRINDISI – Avviso pubblico per la designazione dei componenti effettivi e supplenti della Commissione e delle sottocommissioni elettorali circondariali di Brindisi: tre (sia effettivi che supplenti) sono eletti dal Consiglio provinciale. Le istanze di candidature vanno presentato alla Provincia di Brindisi.

La commissione

La commissione elettorale circondariale è costituita, con decreto del Presidente della Corte d’appello, in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, ed è composta da quattro componenti effettivi e quattro supplenti, uno nominato dal prefetto e tre eletti dal Consiglio provinciale sia nel primo caso che nel secondo.

La commissione elettorale circondariale esamina le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale comunale nella formazione delle liste, decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi questi elenchi e, una volta convocati i comizi elettorali, predispone l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto. L'incarico di componente della commissione e sottocommissione elettorale circondariale è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Le sottocommissioni

Le Sottocommissioni Elettorali Circondariali della provincia di Brindisi, attualmente, risultano costituite così come segue: Sottocommissione elettorale di Fasano, comprende i Comuni di Ceglie Messapica, Cisternino e Fasano; Sottocommissione elettorale di Francavilla Fontana comprende i Comuni di Francavilla Fontana, Oria, Villa Castelli; Sottocommissione elettorale di Mesagne comprende i Comuni di Latiano, Mesagne, San Michele Salentino e Torre Santa Susanna; Sottocommissione elettorale di Ostuni comprende i Comuni di Carovigno, Ostuni, San Vito dei Normanni; Sottocommissione elettorale di San Pietro Vernotico comprende i Comuni di Cellino San Marco, Erchie, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico e Torchiarolo.

La designazione

La designazione dei componenti è di competenza del Consiglio Provinciale, mediante votazione da effettuarsi distintamente per ciascuna Sottocommissione e per la Commissione Elettorale di Brindisi. La successiva nomina è di competenza del presidente della Corte di Appello di Lecce. La durata del mandato è contestuale alla durata del mandato amministrativo dell’attuale Consiglio Provinciale ovvero sino all’anno 2021.

Le candidature

I componenti la cui designazione spetta al Consiglio Provinciale, sono “scelti fra gli elettori dei Comuni del circondario, estranei all’Amministrazione dei Comuni medesimi, che siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado, ovvero che abbiano già fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio e non siano dipendenti civili o militari dello stato, né dipendenti della Provincia, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio”.

La domanda di candidatura per una delle designazioni, dovrà essere indirizzata alla Segreteria Generale della Provincia di Brindisi, (Via A. De Leo, 3 – 72100 Brindisi), oppure per mezzo di Pec, alla casella di posta elettronica certificata alla Provincia di Brindisi: provincia@pec.provincia.brindisi.it. Per la validità dell’invio informatico il/la candidato/a dovrà utilizzare a propria volta una casella elettronica certificata. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Amministrazione Generale dell’Ente – Settore Amministrazione Generale, Via A. De Leo, 3 (2^ piano dell’edificio) 72100 – Brindisi, ai numeri telefonici 0831/565228 – 0831/565365, Pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it.