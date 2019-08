Celebrazione pubblica per ricordare Mauro Maniglio: cittadini invitati

BRINDISI – Una celebrazione pubblica in ricordo di Mauro Maniglio, vittima innocente della mafia, è stata organizzata dal Presidio Libera di Brindisi, dedicato ai finanzieri Antonio Sottile e Alberto De Falco, dell’Associazione nazionale “Libera – Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie”, presieduta da don Luigi Ciotti per mercoledì 14 agosto. L’appuntamento è alle 18.30 presso il parco Maniglio sito in via Germania al quartiere Bozzano.

Il 9 agosto 1992 Mauro festeggiò i suoi 18 anni: stava per concludere le sue vacanze a Casalabate (Lecce) prima di frequentare l'ultimo anno del Liceo Scientifico "Monticelli" a Brindisi. Il 13 agosto uscì con il cugino Giorgio e, poco dopo la mezzanotte, mentre stava per rientrare a casa, venne ucciso da un killer della Sacra Corona Unita.

Mauro fu una delle tante vittime innocenti che vengono ricordate ogni anno il 21 marzo nella “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” e che quest’anno si è tenuta a livello regionale proprio a Brindisi. In questi giorni ricordiamo anche Salvatora Tieni e Nicola Guerriero che cercavano la verità sulla scomparsa del loro figlio Romolo quando furono uccisi a Torre Santa Susanna l'11 agosto del 1991 dalla Sacra Corona Unita.

Don Luigi Ciotti il 9 agosto, in occasione della commemorazione in ricordo dei fratelli Luigi e Aurelio Luciani a San Marco in Lamis (Foggia), ha ribadito che "la nostra deve essere memoria viva che deve tradursi tutti i giorni in responsabilità e impegno."

Per questo, insieme ad amici, familiari e a tutta la cittadinanza, il presidio Libera di Brindisi vuole ricordare Mauro il 14 agosto, dalle ore 18.30 alle 20, presso il parco a lui intitolato nel quartiere Bozzano di Brindisi. La cittadinanza è invitata a partecipare.