Brindisi. La Cisl attiva lo sportello accoglienza per i cittadini stranieri

BRINDISI - E' già operativo lo sportello accoglienza della Cisl Taranto Brindisi, per fornire assistenza, informazioni, orientamento e consulenza alle persone immigrate. Tra i servizi assicurati, quelli del rinnovo o aggiornamento del permesso di soggiorno, il rilascio o l’aggiornamento della carta di soggiorno, pratiche per ricongiungimenti familiari, l’orientamento al sistema servizi, alla rappresentanza e alla tutela delle federazioni di categoria della Cisl territoriale, la prima accoglienza per l'individuazione delle problematiche e orientamento alle procedure e alla documentazione per il disbrigo delle pratiche.

Lo sportello assicura anche informazione, consulenza e assistenza in merito a visti di ingresso in Italia e alla richiesta di cittadinanza italiana, mediazione culturale, orientamento ed assistenza in materia di prevenzione e di contrasto alle discriminazioni. La Cisl Taranto Brindisi con lo sportello accoglienza implementa l’offerta già ricca del sistema servizi intercettando una domanda diffusa più di quanto non si creda nel territorio di Taranto e di Brindisi. "La Cisl - come si legge nella nota - vuol contribuire anche in questo modo alla piena dignità di queste persone che ormai fanno parte del vissuto quotidiano di ciascuno ma che, spesso, risultano invisibili, fragili socialmente, soli e in non pochi casi sfruttati o abbandonati al loro destino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allo sportello accoglienza, attivo presso le sedi Cisl a Taranto e a Brindisi, si potrà accedere previo appuntamento anche da tutti i comuni delle due province, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza dettate dal protocollo per il contenimento della diffusione del Covid-19. Inoltre, in collaborazione con il Caf Cisl, il patronato Inas Cisl e con le federazioni territoriali Fai Cisl, Fisascat Cisl, Fnp Cisl, lo stesso sportello è anche attivo per il servizio di emersione e regolarizzazione rapporti di lavoro, fino al 15 agosto prossimo come da disposizioni ministeriali. Gli appuntamenti si possono fissare tramite e-mail: ust.pugbt@cisl.it oppure telefonando: per Taranto allo 099 4526862 - per Brindisi allo 0831 542871