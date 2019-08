Contratto istituzionale di sviluppo per Brindisi: progetti per 340 milioni di euro

BRINDISI – Progetti per 340 milioni di euro, racchiusi nel contratto istituzionale di sviluppo, da presentare direttamente a Palazzo Chigi per ottenere finanziamenti a stretto giro. Il Comune ha definito gli ambiti di azione del “Cis”, attraverso sette assi che partono dai quartieri rimasti ai margini, come i rioni San Paolo, San Pietro, Perrino e Commenda, per arrivare al contrasto alla povertà e alla promozione culturale e turistica.

Gli obiettivi

Gli assi e gli obiettivi individuati sono i seguenti: la rigenerazione urbana dei quartieri per migliorare la qualità di vita; la rigenerazione ecologica per la conservazione, il risparmio, la riproduzione delle risorse naturali e antropiche e il contenimento delle varie forme di inquinamento; la rigenerazione economica, sociale e culturale allo scopo di promuovere l’equità sociale con azioni in grado di favorire iniziative imprenditoriali e occupazionali; identità e attrattori per una gestione sostenibile a scopi culturali del patrimonio pubblici di pregio dismesso. E ancora: infrastrutture della conoscenza per promuovere il capitale umano e l’innovazione; infrastrutture produttive per favorire nuovi investimenti in settori strategici come la logistica e la manifattura e la rigenerazione paesaggistica e funzionale a scopo turistici.