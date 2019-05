Scuola "immersa nel verde", ma è erbaccia: disagi per bambini e genitori

BRINDISI – L’erba infestante sta diventando più alta dei piccoli scolari, ricettacolo di insetti, pulci e animali vari. È questo lo stato in cui versa il cortile della scuola elementare Livio Tempesta al quartiere Commenda a Brindisi.

Come mostrano le foto inviate da una lettrice, mamma di una bimba che frequenta la Livio Tempesta, i marciapiedi che costeggiano l’edificio sono impraticabili a causa dell’erba alta. Così come il retro della scuola, diventato una distesa di fiori. Una situazione che comporta diversi disagi specie con l’aumento delle temperature.

La scuola primaria Livio Tempesta, così come altre scuole comunali, nei prossimi tre anni, come stabilito nel programma delle opere triennali 2019/2021 approvato il 4 maggio scorso dal consiglio comunale, dovrebbe essere sottoposta a restyling. E’ stata prevista una spesa di 990mila euro. Intanto, però, sarebbe opportuno tagliare l’erba e renderla vivibile per evitare eventuali rischi per la salute dei piccoli studenti.

Gallery