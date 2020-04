Brindisi. Crepe sull'asfalto del ponte a Sant'Elia, tecnici a lavoro ma nessuna chiusura

BRINDISI - Torneranno questa mattina i tecnici dell'ufficio lavori pubblici del Comune di Brindisi, sul ponte di via Caduti di via Fani, al quartiere Sant'Elia, dove due lunghe fessure tagliano il manto stradale in corrispondenza dei giunti che tendono a muoversi per dilatazione termica. Il primo intervento di ricognizione è stato effettuato ieri sera, domenica 19 aprile, dal sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, insieme ai tecnici comunali e alla Polizia Locale. "Da una prima ricognizione - aveva rassicurato il primo cittadino su facebook - sembra esserci una lesione nel solo asfalto in corrispondenza dei giunti. Domattina ( oggi) verrà effettuato un saggio approfondito su asfalto e soprattutto struttura del ponte. Nelle prossime ore avremo tutti i dati a disposizione".

Contattato, il comandante della Polizia Locale, Antonio Orefice, in base a quanto riferito dai tecnici, non ha ritenuto necessario la chiusura del tratto: "Avevo già predisposto con la pattuglia reperibile il trasporto delle transenne per la chiusura della strada ma a quanto pare si tratta solo di un problema di asfalto che non avrebbe intaccato la struttura del ponte. Ne sapremo meglio dopo il sopralluogo di questa mattina con la luce del giorno. Il ponte attraversa, anche, la superstrada, quindi, ci sarebbe la competenza Anas".