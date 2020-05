Brindisi. Cuore di donna dona 100 mascherine all'Oncologia del Perrino

BRINDISI - L’Associazione Cuore di donna nella giornata di ieri, ha donato 100 mascherine in cotone all’unità operativa di Oncologia medica dell’ospedale Perrino. La donazione è la naturale prosecuzione di quanto già fatto nelle scorse settimane da Cuore di donna per la Asl brindisina con una donazione di 10mila euro divisi tra Asl per emergenza Covid e progetto di radiodiagnostica, promosso da altre associazioni territoriali, per l’acquisto di un’apparecchiatura, già donata al Perrino. Le mascherine, accolte con entusiasmo dal personale sanitario con in testa il direttore dell’unità Saverio Cinieri, sono state realizzate da due hobbiste Brindisine che generosamente, hanno messo a disposizione il proprio lavoro e la propria manualità.

Saranno distribuite alle donne e agli uomini che continuano a frequentare il reparto per sottoporsi alle terapie anche in questo particolare momento. “Abbiamo pensato – dice Tiziana Piliego delegata 'Cuore di donna' Brindisi – di far sentire meno soli i pazienti oncologici con un gesto che costa poco ma che ha un grande valore sociale. Da ieri, ricevo i messaggi di donne che hanno ricevuto la mascherina e che ci ringraziano. Sono questi i motivi per cui occorre andare avanti e che danno un senso alla solidarietà”.