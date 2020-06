Brindisi. Degrado e sporcizia nel campo F4 del cimitero comunale

BRINDISI - Versa in condizioni indecorose un'area del cimitero comunale di Brindisi, tra erbacce e sporcizia che campeggiano tra le lapidi, nonostante le numerose segnalazioni dei parenti dei defunti. La zona in questione, in particolare, è il campo F4, dove sembrano scarseggiare le attività di manutenzione ordinaria. "Non è ammissibile un degrado del genere. È un affronto ai vivi, ed alla memoria dei nostri defunti", dichiarano alcuni familiari stanchi di una situazione già segnalata che, però, non pare cambiare.

