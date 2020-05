Brindisi. Dema: il Cobas chiede di riconvocare il tavolo con azienda e prefetto

BRINDISI - Si è svolto nel pomeriggio di ieri, Mercoledì 27 Maggio, l'incontro delle segreterie provinciali di Cobas, Ugl, Fismic, la Rsu Dar composta da rappresentanti delle stesse organizzazioni sindacali, per fare il punto sulla vertenza Dema che coinvolge sul territorio Brindisino 300 lavoratori dei 700 totali del gruppo dislocati tra Puglia e Campania. "Chiederemo, innanzitutto, un incontro alla società Dema, nella figura del suo amministratore delegato, Renato Vaghi, per fare chiarezza sul loro piano industriale ballerino che a volte fa scomparire pezzi di attività brindisina - dichiara Roberto Aprile, segretario territoriale Cobas - e chiediamo, inoltre, al Prefetto e alla task force occupazionale della Regione Puglia di riconvocare il tavolo in prefettura saltato giovedì 21 maggio perché si è scelto di aspettare i risultati dell’incontro al Mise del giorno successivo, venerdì 22 maggio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Altra azione da fare - continua Aprile - è la richiesta di riconvocazione del tavolo di crisi del comparto aeronautico convocato tanti mesi fa e poi sparito. Una occasione importante da non perdere perché al tavolo erano stati costretti a sedere le grandi aziende aeronautiche del territorio a cui poter chiedere conto delle loro azioni. Intanto la marcia simbolica per il lavoro da Brindisi alla presidenza della Regione Puglia a Bari si svolgerà mercoledì 17 giugno, per poter ulteriormente aggregare quel fronte già significativo fatto da Cobas, Ugl, Fismic, la Rsu di Dar, cassaintegrati Dcm, onorevoli e consiglieri regionali che hanno già fattivamente collaborato ed altri ancora che si stanno unendo. Una iniziativa simbolica che raccoglie tutte le problematiche della vertenza Dema, per sottolineare la necessità di non soccombere come territorio Brindisino alle storiche prepotenze da cui è stato sempre attraversato".