Una discarica a cielo aperto nel cuore del quartiere: "Nessuno interviene"

BRINDISI – Una discarica a cielo aperto nel cuore del quartiere. Accade in piazza Raffaello al quartiere Sant’Elia a Brindisi. A segnalare lo scempio un lettore di Brindisi Report, che vive nella zona. L’area trasformata in discarica si trova nei pressi del Consultorio. Da quanto precisa il cittadino, che ha anche fornito adeguato materiale fotografico, l’ammasso di rifiuti cresce di giorno in giorno anche per colpa di incivili che risiedono in altri quartieri. Il viale alberato di piazza Raffaello è diventato un punto di riferimento per chi non vuole smaltire i rifiuti secondo le procedure.

Il lettore, inoltre, specifica di essersi rivolto alla redazione di Brindisi Report, dopo aver segnalato il fatto agli organi competenti, senza successo. “Ho esposto il problema denunciando il fatto alla Polizia municipale allegando i miei documenti e foto fatte dal sottoscritto, dopo una settimana sono andato di nuovo per sollecitate ma non ho ricevuto nessuna risposta. La vera speranza per dare voce al problema siete voi di BrindisiReport. Pongo la mia piena fiducia e spero presto in un vostro intervento”.

