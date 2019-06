Ecotecnica, dipendenti sospesi tornano al lavoro

BRINDISI - Stop alla protesta e al presidio al Monumento al Marinaio d'Italia: i dipendenti della società Ecotecnica domani torneranno al lavoro, dopo essere stati sospesi in via cautelare dall'azienda titolare del servizio di raccolta dei rifiuti, in applicazione delle disposizioni antimafia. Si tratta di 14 persone alle quali la lettera era stata notificata all'esito degli accertamenti delegati a un organismo di vigilanza. Le verifiche avevano portato alla scoperta di precedenti penali, risalenti anche a 25 anni addietro, nella maggior parte dei casi legati al contrabbando.

La decisione è stata assunta a conclusione dell'incontro che si è tenuto oggi pomeriggio in Prefettura. "La ragionevolezza ha preso corpo e ragione", dice Roberto Aprile per il Cobas. L'esponente sindacale ha seguito passo dopo passo la vicenda dei dipendenti, sottolineando il concreto rischio che dalla sospensione cautelare si potesse arrivare al licenziamento.

"Una gioia incontenibile è scoppiata alla fine dell'incontro tra i lavoratori interessati, colleghi venuti a loro sostegno e hanno indirizzato applausi un po' a tutti i protagonisti della riunione", racconta. "Una sorta di riappacificazione anche con la azienda: alla sospensione dei provvedimenti seguirà un processo di discussione interna azienda -sindacati sulla applicazione della legge 231/2019 . Gli approfondimenti porteranno quasi sicuramente ad un superamento delle regole interne di Ecotecnica, approvate recentemente che penalizzano i lavoratori che in passato hanno avuto problemi con la giustizia"