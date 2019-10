Guide turistiche, dopo il bando 42 ammessi e quattro esclusi

BRINDISI – In 42 possono sperare di collaborare con la Fondazione del Nuovo Teatro Verdi come guide turistiche: sono stati ammessi alla short list dopo il bando pubblicato il 16 luglio scorso. Quattro sono stati esclusi.

Gli ammessi

I due elenchi (ammessi ed esclusi) sono stati approvati e pubblicati dalla Fondazione, tenuto conto dei requisiti indicati nell’avviso.

Sono stati ammessi, “in ordine cronologico di arrivo delle domande”: Fabiana Ribezzi, Stefania Lopane, Federica Geremia, Paola Barbieri, Annachiara Guadalupi, Giuseppe Amatulli, Daniele Spedicati, Maria Zulì, Carmela Gentile, Federica Franzò, Nicola Gioia, Annamaria Mita, Francesca Nubile, Luana Convertino, Roberta Buongiorno, Federica Casciaro, Leonardo Evangelista, Federica Gatti, Giuseppe Greco, Maria Concetta Velardi, Ilenia Protino, Daniele Vitale, Antonella Romano, Stefano De Donatis, Valeria Nicoletti, Antonella Golia, Monia Carlucci, Fabiana Dirella, Maria Franca Mangano, Antonia Barillà, Pietro Cicerone, Anna Lucia Demilito, Giuseppe Flore, Daniele Petzoldt Anne Katrin, Anna Valeria Romanelli, Anna Raggi, Ilaria Ricci, Fabio Grasso, Christian Napolitano, Mirella Pollice, Fortunata Angela Rizzo, Elisabetta Giordano.

Gli esclusi

Risultano esclusi i seguenti candidati: Cosimo Semeraro, perché “non in possesso dell’abilitazione all’esercizio della guida turistica”; Mariagrazia Cafarella, poiché ha inoltrato a mezzo pec esclusivamente il curriculum vitae; Valerio D’Amici, “istanza pervenuta oltre il termine stabilito del 30 settembre”; Margherita Caterina De Matteis, “istanza pervenuta oltre il termine stabilito del 30 settembre”.

Le guide turistiche

La lista, stando a quanto si legge nel testo dell’avviso, ha lo “scopo di agevolare l’individuazione di soggetti in possesso di competenze professionali, ad esclusione di società ovvero soggetti associati in qualsiasi forma, a cui affidare il servizio a supporto di attività di promozione, valorizzazione, comunicazione e fruizione del patrimonio storico-archeologico-culturale della città di Brindisi”. “Non è prevista la predisposizione di graduatoria di merito”. La short list sarà utilizzabile subito, a prescindere dal momento e dal numero delle domande pervenute. L’incarico “verrà conferito ai soggetti inseriti su chiamata diretta, con il criterio della rotazione funzionalizzato alle eventuali richieste in lingua”.

Le guide dovranno occuparsi delle “visite guidate anche in lingua straniera, su richiesta della Fondazione del Nuovo Teatro Verdi in giorni e ore prestabiliti e/o fissati”, della promozione di attività didattiche e laboratori per le scuole”. L’incarico di collaborazione occasionale sarà attribuito ad personam, in regime di ritenuta d’acconto, con il criterio della rotazione funzionalizzata alle eventuali richieste in lingua”.

La Fondazione ha tenuto a precisare che con la formazione dell’elenco “non si pone in essere una procedura selettiva escludente, concorsuale o para concorsuale, ma si procede all’individuazione di coloro ai quali eventualmente affidare con speditezza incarichi di collaborazione professionale con durata limitata per un eventuale soddisfacimento delle connesse necessità”.

Il corrispettivo

La prestazione sarà regolata da apposito disciplinare, nel quale verranno fissate le modalità, l’indicazione delle sedi di svolgimento delle attività e il corrispettivo in regime di ritenuta d’acconto, pari a venti euro netti l'ora. In caso di indisponibilità del professionista, contattato entro 48 ore precedenti il giorno in cui è richiesta la prestazione, si procederà allo scorrimento della short list. Il professionista non disponibile resterà iscritto nella lista, scalando in coda all’elenco.