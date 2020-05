Brindisi. Blocco del cracking Versalis: la questione approda alla Camera

BRINDISI - La questione Eni-Versalis approda in Commissione attività produttive della Camera. Lo ha annunciato l'onorevole di Forza Italia, Mauro D'attis, presente oggi in aula per una informativa urgente del Ministro Patuanelli sullo stato della siderurgia italiana. D'attis, infatti, ha parlato, personalmente, con il Ministro Patuanelli su quanto sta accadendo a Brindisi rispetto alla decisione del sindaco, Riccardo Rossi, di ordinare la chiusura temporanea della produzione di Eni-Versalis. "Ho riferito delle preoccupazioni per i lavoratori e per l'economia del territorio ma anche delle preoccupazioni riferite alla questione ambientale sulla quale è evidente sia necessaria una analisi scollegata da pregiudizi - ha dichiarato l'onorevole forzista - al netto di ciò che viene raccontato a Brindisi, il ministro è stato messo in questo momento a conoscenza dal sottoscritto che, insieme al collega Paolo Barelli, ha richiesto la informativa su Eni-Versalis Brindisi in commissione Attività Produttive".

"Ho rappresentato al ministro la disponibilità a collaborare e tale disponibilità mi è stata immediatamente rappresentata - continua D'attis - l'ordinanza di chiusura del sindaco di Brindisi è una decisione monocratica che ha forte impatto sulla economia del territorio e del Paese. Le analisi dei dati sono affidate agli esperti e dovrebbero essere alla base di atti amministrativi come le ordinanze e non successive. La verifica della correttezza dell'ordinanza è un fatto successivo e di competenza degli organi preposti. A noi, a me, interessa ora che il Governo sia stato investito ufficialmente della questione sia dal punto di vista produttivo e del lavoro sia da quello della salvaguardia della salute. Non so con chi abbia parlato Rossi ma da ora, posso assicurargli, che il ministro dello sviluppo economico è a conoscenza di quanto accade a Brindisi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giovedì incontro in Regione con dirigenti di Eni Versalis

Giovedì, 28 maggio, si svolgerà presso la presidenza della Regione Puglia un incontro tra il sindaco Riccardo Rossi e i vertici di Eni Versalis. Insieme ai massimi rappresentanti della Regione ci sarà un confronto su quanto avvenuto in queste ore relativamente all’impianto del Petrolchimico.