“Sposta… menti a sud”, evento formativo dedicato ai consulenti del lavoro

BRINDISI - Il 20 e 21 settembre possimi la città di Brindisi ospiterà l’edizione 2019 di “Sposta…Menti a Sud”, l’ormai immancabile evento formativo promosso dal consiglio provinciale di Brindisi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dall’Unione provinciale Ancl di Brindisi, dedicato ai consulenti del lavoro pugliesi e non solo. Quest’anno il cinquecentesco Palazzo Granafei Nervegna e il Teatro Comunale "Nuovo Teatro Giuseppe Verdi" saranno i luoghi di incontro e dibattito per indagare tematiche attuali e complesse “Dal mondo della scuola al mondo del lavoro”, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mercato del lavoro e favorire il dialogo tra le nuove generazioni e le istituzioni.

Ogni anno crescono la qualità e la validità dell’evento formativo e di approfondimento che, in questa quinta edizione punta sul senso della rete e sulla necessità di mettere insieme competenze e informazioni provenienti da diversi soggetti per creare sinergie. Perché l’evento "Sposta…menti a Sud" non è solo una importante occasione di approfondimento professionale tecnico-normativo, ma è anche e soprattutto un momento di raccolta e condivisione di modelli e buone pratiche tese a risaltare le opportunità di sviluppo del nostro territorio e di occupazione giovanile.

Venerdì 20 settembre i lavori si svolgeranno nella mattinata dalle 9.30 alle 13.30 e avranno come perno di confronto i rapporti tra giovani, mondo del lavoro e formazione con approfondimenti su apprendistato, alternanza scuola-lavoro e la presentazione del nuovo “Corso di Laurea in Consulenza del Lavoro ed operatori di impresa” dell’Università Aldo Moro di Bari. Nel pomeriggio i lavori riprenderanno alle 15.30 e saranno interamente dedicati alle novità e agli incentivi delle Assunzioni 2019 trattati con la competenza del Prof. Avv. Garofalo Domenico - Giuslavorista e docente Università Aldo Moro di Bari - e dell’Avv. Giuslavorista Stolfa Francesco del Centro studi Ancl Su. Sabato 21 settembre la mattinata di lavori sarà dedicata agli incentivi e strumenti a sostegno delle imprese con un focus sulle giovani eccellenze e le imprese pugliesi di successo. A concludere l’evento alle ore 12.30 presso il Teatro Verdi sarà lo spettacolo della cabarettista comica pugliese del programma Zelig, Cinzia Marseglia.

Formazione, informazione, opportunità occupazionali e tanto altro saranno gli ingredienti della due giorni, conditi dal brio e dall’intrattenimento nella splendida cornice brindisina di fine estate. La macchina organizzativa è ormai avviata, i dettagli e il programma dettagliato dell'evento sono pubblicati sul sito e sulla pagina facebook Spostamenti a Sud.