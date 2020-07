Falle nelle condotte idriche, allagamenti a Brindisi

BRINDISI - Due falle nella condotte idriche hanno provocato danni alle sedi stradali e allagamenti a Brindisi. La prima in via Provinciale San Vito dei Normanni, proprio all'altezza della Fontana Tancredi e l'altra al quartiere Sant'Elia, in via Mafai.

Dalle ore 6 di questa mattina ( domenica 5 luglio) i vigili del fuoco insieme ai tecnici dell'Acquedotto Pugliese sono a lavoro per contenere le fuoriuscite di acqua che hanno allagato le strade e fare tutte le valutazioni tecniche del caso. Fortunatamente nessun pericolo per automobilisti e pedoni dato che i vigili urbani hanno, nell'immediato, bloccato il traffico in entrambe le zone. Seguono aggiornamenti.